Έκρηξη στο Λεβερκούζεν - Ανησυχία για το τοξικό νέφος (βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή Μπίριγκ.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Τα σπίτια άρχισαν να τρέμουν καθώς η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, όπως αναφέρει το γερμανικό δίκτυο RTL.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 27, 2021