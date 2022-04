ΕΚΤΑΚΤΟ: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη

Συναγερμός έχει σημάνει στο σταθμό του μετρό 36th Street στην περιοχή Sunset Park στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία βρέθηκαν πολλοί εκρηκτικοί μηχανισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει κάποια σύλληψη για την επίθεση.

Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted. More information as it becomes available! https://t.co/NAscO4eEfS

