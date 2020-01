ΕΚΤΑΚΤΟ: Συνετρίβη Boeing 737 κοντά στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Για συντριβή ενός ουκρανικού αεροσκάφος Boeing 737 με 180 επιβαίνοντες μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης κάνουν λόγο τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Κατά τις ίδιες πηγές η συντριβή προκλήθηκε από τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε το αεροσκάφος.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με το Fars, είχε προορισμό την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο.

BREAKING: Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. Iranian media says it was due to technical error.

— The Spectator Index (@spectatorindex) January 8, 2020