Εκτός κυπριακής ΑΟΖ η πρώτη γεώτρηση του Αμπντουλχαμίτ Χάν

Στη φιέστα για τον απόπλου του τουρκικού γεωτρύπανου Αμπντουλχαμίτ Χαν μιλά αυτή την ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη του αποστολή από το λιμάνι Τασούκου στη Μερσίνη προαναγγέλλοντας ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά, κοντά στην Αττάλεια.

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλχαμίτ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε δε ότι σχεδιάζουν να θέσουν το φυσικό αέριο της Μαύρης Θάλασσας στην υπηρεσία του έθνους το επόμενο έτος.

Για τις γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι «οι δραστηριότητες εξερεύνησης και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας. Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό», είπε.

Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα στείλουμε το πλοίο Αμντουλχαμίντ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ερντογάν ανέφερε ότι το γεωτρύπανο θα εργάζεται μέρα-νύχτα.

Abdülhamid Han Gemimizi ya Allah, bismillah diyerek Gazipaşa’nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurladık. Milletimizin duası, Abdülhamid Han Sondaj Gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. 🇹🇷 pic.twitter.com/Q1laRafn4Y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Παράλληλα, εξέδωσε Navtex, με την οποία δεσμεύει την περιοχή κοντά στην Αττάλεια μέχρι τις 7 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22

