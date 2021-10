Εκτός λειτουργίας facebook, Instagram και Whatsapp

Εκτός λειτουργίας βρίσκονται αυτή την ώρα facebook, Instagram και whatsapp. Τα δύο δημοφιλή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αργούν να φορτώσουν και τελικά εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος.

Στο facebook εμφανίζεται το μήνυμα "this page isn't available at the moment", ενώ το Instagram αναφέρει 5χχ Sever Error.

Στην εφαρμογή μηνυμάτων whatsapp, τα μηνύματα δεν στέλνονται.

news247.gr