Εκτόξευσε δοκιμαστικό βαλλιστικό πύραυλο η Τουρκία (VIDEO)

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμή τοπικής κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με δύο πηγές του Bloomberg.

Μια κινητή πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε για να εκτοξευθεί ο πύραυλος από ένα αεροδρόμιο κοντά στην πόλη-λιμάνι του Ρίζε, γύρω στις 7 το πρωί τοπική ώρα, είπαν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να σχολιάσουν. Το βλήμα πέταξε 561 χιλιόμετρα και έπεσε ανοικτά του λιμανιού της Σινώπης, είπαν.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.

The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v

— Newsistaan (@newsistaan) October 18, 2022