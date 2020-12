Έλαβε το εμβόλιο της Pfizer o Τζο Μπάιντεν (Βίντεο)

Μπροστά στις κάμερες εμβολιάστηκε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε ιατρικό κέντρο στο Ντέλαουερ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο.

US President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine live on television in a campaign to boost Americans' confidence in the jabs

The 78-year-old got the Pfizer vaccine at the Christiana Hospital in Delaware

Biden said "there's nothing to worry about" when getting the shot pic.twitter.com/b4EHvQCUPs

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2020