Ελβετία: Έκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν και φώναζαν «σκοτώστε τον» (ΒΙΝΤΕΟ/ΦΩΤΟΣ)

Ένταση στις σχέσεις Τουρκίας – Ελβετίας, λόγω διαδήλωσης των υποστηρικτών του PKK, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πορείας, κρέμασαν ένα ομοίωμα του Ταγίπ Ερντογάν και στη συνέχεια, το έκαψαν. Επίσης οι διαδηλωτές πέταξαν κόκκινη μπογιά το προξενείο και έγραψαν "σκοτώστε τον Ερντογάν" στους γύρω - γύρω τοίχους.

Ο Ελβετός Πρέσβης κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος χώρας, καθώς οι Τούρκοι σημειώνουν ότι σε όλο αυτό, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από την ελβετική αστυνομία ώστε να σταματήσει τους διαδηλωτές, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, από την Κωνσταντινούπολη.

The #Swiss ambassador in Ankara was summoned to the Turkish Foreign Ministry, where he was protested about the action in #Zurich. #Erdogan. Activists hung a dummy similar to Erdogan by the neck, set it on fire.#Turkey pic.twitter.com/NcmpJofxJH

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 15, 2023