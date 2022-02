Ελβετία: Επιβάλλει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας

Η κατά παράδοση ουδέτερη Ελβετία θα υιοθετήσει, τελικά, τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση που ανήρτησε στο προφίλ της στο Twitter η εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Alexandrine Bouilhet, η Ελβετία αποφάσισε να υιοθετήσει τις κυρώσεις της ΕΕ κατά των Ρώσων που εμπλέκονται στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και να «παγώσει» τα περιουσιακά τους στοιχεία.

«Ενόψει της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση στις 28 Φεβρουαρίου να εγκρίνει τα πακέτα κυρώσεων που επέβαλε η ΕΕ στις 23 και 25 Φεβρουαρίου» ανέφερε η κυβέρνηση τη Δευτέρα, προβαίνοντας σε μια ξαφνική και ιδιαίτερα απροσδόκητη απόκλιση από τις παραδοσιακές πρακτικές της χώρας.

Η Ελβετία ενέκρινε επίσης οικονομικές κυρώσεις με άμεση ισχύ κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν και του υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ειδικότερα, η Ελβετία επιβάλλει «απαγορευτικό στα ταξίδια, κλείνει τον εναέριο χώρο της και ''παγώνει'' τα υπάρχοντα των Ρώσων αξιωματούχων, κλείνοντας το τελευταίο κενό που υπήρχε στην Ευρώπη για πολιτικούς και ολιγάρχες», έγραψε ο δημοσιογράφος Ντέρεκ Σκάλι.

