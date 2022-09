Ελισάβετ: Τον κόσμο στην ουρά επισκέφτηκαν Κάρολος και Ουίλιαμ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη πραγματοποιούν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, στον κόσμο που περιμένει για ώρες στην ουρά και στο κρύο, στην περιοχή Albert Embankment κοντά στο παλάτι του Λάμπεθ, για να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του.

Σε συνομιλίες που είχε ο Κάρολος με τον κόσμο, ακούστηκε να λέει «ελπίζω να μην έχετε παγώσει πολύ», ενώ ένας φρουρός ασφαλείας προέτρεπε συνεχώς τους ανθρώπους να αφήσουν «τα τηλέφωνά τους, να σφίξουν τα χέρια και να απολαύσουν τη στιγμή».

Ο νέος βασιλίας της Βρετανίας και ο πρίγκιπας της Ουαλίας χαιρέτησαν τους πολίτες, οι οποίοι σχημάτισαν ουρά 16 ωρών για να δουν το φέρετρο της βασίλισσας στο παλάτι του Ουέστμινστερ.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην ουρά στο Λάμπεθ του νότιου Λονδίνου ζητωκραύγαζαν και χειροκροτούσαν όταν εμφανίστηκαν ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ. Πολλοί έβγαλαν φωτογραφίες και πίεζαν στις μεταλλικές μπάρες, προσπαθώντας να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τον βασιλιά και τον διάδοχο του θρόνου. Αρκετοί φώναζαν επίσης "God Save the King" και "God Save the Prince of Wales".

Λίγο νωρίτερα, ο Κάρολος Γ επισκέφθηκε το κεντρικό αρχηγείο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στο Λονδίνο, τη New Scotland Yard. Εκεί, έδωσε τα χέρια με τον νέο επίτροπο Sir Μαρκ Ρόουλι, τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν και τη νέα υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας επισκέφθηκε επίσης τη New Scotland Yard και συνομίλησε με εθελοντές ενόψει της τελετής της Δευτέρας.

Στο μεταξύ, η βρετανική κυβέρνηση έκανε έκκληση στους πολίτες να μη συρρέουν στο Λονδίνο για να σταθούν στην ουρά και να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ καθώς η τεράστια ζήτηση σημαίνει ότι ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τις 24 ώρες.

Σήμερα, το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι θα "παγώσει" την είσοδο στην ουρά αν η ζήτηση αυξηθεί πολύ και στη μια μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ανακοίνωσε: "Σας παρακαλούμε μην πηγαίνετε εκεί".

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη προσκυνήσει έχοντας περιμένει υπομονετικά επί ώρες μέσα στο κρύο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Τη Δευτέρα το πρωί το φέρετρο της Ελισάβετ Β’ θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ όπου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στις 11:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας). Πρόκειται για την πρώτη κρατική κηδεία που πραγματοποιείται στη Βρετανία μετά από αυτή του Ουίνστον Τσόρτσιλ το 1965.

Πηγή: Protothema.gr