Έλον Μασκ: Γράφει και σβήνει tweet για τον σύζυγο της Πελόζι

Τρεις ημέρες αφότου ο Έλον Μασκ ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας Twitter, ο δισεκατομμυριούχος δημοσίευσε και διέγραψε ένα tweet που διέδιδε μια αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας σχετικά με την πρόσφατη επίθεση στον σύζυγο της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντοπροσώπων Νάνσι Πελόζι, στο Σαν Φρανσίσκο.

Το επεισόδιο αναδεικνύει την πίεση που αντιμετωπίζει ο Μασκ, που αυτοαποκαλείται υπέρμαχος «του ελεύθερου λόγου», στη διαχείριση του δημοφιλούς πλατφόρμας, και κυρίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα θέσει όρια στην παραπληροφόρηση και τη ρητορική μίσους στην υπηρεσία του.

Ο Μασκ έχει δεσμευτεί ότι το Twitter δεν θα γίνει «δωρεάν για όλους» υπό την εποπτεία του, αλλά ταυτόχρονα δήλωσε ότι ο ελεύθερος τρόπος έκφρασης θα γίνει ο κανόνας.

Ο ίδιος, ωστόσο, φάνηκε να δοκιμάζει αυτά τα όρια την Κυριακή, απαντώντας σε ένα tweet της πρώην υποψήφιας των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, Χίλαρι Κλίντον που στηλίτευε τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθούνται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η Κλίντον επιτέθηκε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για διάδοση «μίσους και διαταραγμένες θεωρίες συνωμοσίας», οι οποίες, όπως είπε, ενθάρρυναν τον άνδρα που επιτέθηκε στον σύζυγο της Πελόζι, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού την Παρασκευή.

Ο Μασκ απάντησε με ένα άρθρο από το Santa Monica Observer, ένα μέσο που έχει επανειλημμένα διαδώσει ψευδείς πληροφορίες για την πολιτική και την πανδημία. Έγραψε ότι «μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την ιστορία από όσα φαίνονται στο μάτι».

Το άρθρο παρουσίαζε μια εκδοχή ενός αβάσιμου ισχυρισμού που κυκλοφορούσε σε ακροδεξιές κοινότητες στο Διαδίκτυο εδώ και αρκετές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι ο Πολ Πελόζι ήταν μεθυσμένος και καβγάδιζε με έναν εκδιδόμενο άνδρα.

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, ο Μασκ διέγραψε το tweet. Μερικοί από τους υποστηρικτές του αποδοκίμασαν την κίνηση ως υποχώρηση στον «αριστερό όχλο».

This is fake – I did *not* tweet out a link to The New York Times! pic.twitter.com/d6V6m5ATW2

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022