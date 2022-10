Έλον Μασκ: Μπήκε με... νιπτήρα στα κεντρικά του Twitter (βίντεο)

Στην τελική ευθεία για την αγορά του Twitter βρίσκεται ο Έλον Μασκ καθώς την Τετάρτη (26/10) άλλαξε την περιγραφή της ιδιότητάς του στο προφίλ του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε «επικεφαλής Twitter».

Την ίδια ώρα, γνωστός για το «τρολάρισμά» του στα social media ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, όπου φαίνεται ο ίδιος να μπαίνει στα κεντρικά γραφεία του Twitter κρατώντας έναν... νιπτήρα. «Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter, χωνέψτε το» έγραψε ο Μασκ.

Ο Έλον Μασκ χρησιμοποίησε τη φράση «let that sink in» που είναι έκφραση η οποία σημαίνει «χωνέψτε το» αλλά αν μεταφραστεί κυριολεκτικά, σημαίνει: «αφήστε αυτόν τον νεροχύτη μέσα».

Δείτε το βίντεο:

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022