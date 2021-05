ΕΜΑ: Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανάγκη τρίτης δόσης

Τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διάρκεια της ανοσίας που προσφέρουν τα εμβόλια Covid-19 δεν δείχνουν να υπάρχει ανάγκη για τρίτη, ενισχυτική δόση, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

O EMA βρίσκεται πάντως σε επαφή με τις παρασκευάστριες εταιρείες προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τρίτη δόση δεν απαιτείται. Για την τελική απόφαση θα χρειαστούν «επιπλέον ενδείξεις», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

