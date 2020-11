Το εμβόλιο των Pfizer/Biontech είναι «αποτελεσματικό κατά 90%»

Πάνω από 90% αποτελεσματικότητα έχει το εμβόλιο έναντι του νέου κορωνοϊού που αναπτύσσουν από κοινού Pfizer και BioNTech, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβολο της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας, Δρ Αλμπερτ Μπουρλά.

Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της Pfizer χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών «μια μεγάλη ημέρα ημέρα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα».

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

