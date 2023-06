«Εμφύλιος» ανάμεσα στον Πριγκόζιν και τη διοίκηση του στρατού της Ρωσίας

Κλιμακώνεται η κόντρα του επικεφαλής του ομίλου Wagner και του υπουργού Άμυνας της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν φαίνεται πως έχει βαλθεί να τραβήξει στα άκρα την κατάσταση καλώντας σε στάση κατά του ρωσικού στρατού με αφορμή πυραυλική επίθεση σε στρατόπεδο της Wagner στα μετόπισθεν για την οποία κατηγορεί τον Σεργκέι Σόιγκου.

Οι Ρώσοι στρατηγοί κατηγόρησαν αργά την Παρασκευή τον Πριγκόζιν, ότι προσπάθησε να κάνει πραξικόπημα κατά του προέδρου Βλαντιμίρ Β. Πούτιν, ενώ οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κάλεσαν τους μαχητές της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ να συλλάβουν τον επικεφαλής της, κατηγορώντας τον πως προσπαθεί να προκαλέσει «εμφύλιο πόλεμο» διατάσσοντας τους άνδρες του να εξεγερθούν εναντίον της στρατιωτικής διοίκησης.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα μετά το κάλεσμα του επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Βάγκνερ στους άνδρες του να στασιάσουν εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης.

«Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στη Μόσχα, οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις τελούν υπό ενισχυμένη φύλαξη», όπως επίσης «τα όργανα του κράτους και οι υποδομές των μεταφορών», μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο αξιωματούχο των ρωσικών δυνάμεων επιβολής της τάξης που δεν κατονόμασε.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα μέτρα. Η κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε έκτακτο δελτίο ειδήσεων, δεν αναφέρθηκε σε αυτά.

«Το Υπουργείο Άμυνας, η FSB, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Φρουρά ενημερώνουν τον Πούτιν όλο το εικοσιτετράωρο για τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με τις οδηγίες του σε σχέση με την απόπειρα εξέγερσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Σ. Πεσκόφ.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί ως τώρα, εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Military vehicles were seen next to the Russian State Duma, 🇷🇺 parliament's lower house 📽️by https://t.co/abqWlqAkln pic.twitter.com/DZmHypIExf — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 23, 2023

Νέο μήνυμα Πριγκόζιν: «Προχωράμε μέχρι το τέλος»

Η επικεφαλής του ομίλου Wagner σε νέο ηχητικό του μήνυμα στο Telegram ισχυρίζεται πως οι μαχητές του πλησιάζουν την πόλη Ροστόφ, η οποία βρίσκεται στη νότια Ρωσία, κοντά στην Ουκρανία, και προσθέτει: «Προχωράμε πιο μακριά. Θα πάμε μέχρι το τέλος».

Ο Πριγκόζιν μάλιστα υποστηρίζει ότι οι συνοριοφύλακες αγκάλιαζαν τους μαχητές του καθ' οδόν προς τη Ρωσία και πως οι δυνάμεις του «θα καταστρέψουν όποιον βρεθεί στο δρόμο τους».

Şu anda her yerde devlet sınırını geçtik. Şimdi Rostov'a giriyoruz. Wagner şefi Prigozhin pic.twitter.com/DLrkMkWr4s — bin1haber (@b1n1haber) June 23, 2023

«Έχουμε ξεπεράσει τα κρατικά σύνορα σε όλους τους τομείς. Οι συνοριοφύλακες ήρθαν προς το μέρος μας και αγκάλιασαν τους μαχητές μας. Τώρα, μπαίνουμε στο Ροστόφ. Μονάδες του Υπουργείου Άμυνας που προσπάθησαν να μας εμποδίσουν τον δρόμο, απομακρύνθηκαν.

Δεν πολεμάμε με παιδιά. Δεν σκοτώνουμε παιδιά. Ο Σόιγκου σκοτώνει παιδιά ρίχνοντας στον πόλεμο ανεκπαίδευτους στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων των στρατευσίμων.

Πολεμάμε μόνο με επαγγελματίες. Αλλά αν κάποιος σταθεί στο δρόμο μας, θα τον καταστρέψουμε. Προχωράμε μέχρι το τέλος».

❗️New audio statement by Prigozhin (00:03 BST), stating Wagner "crossed state borders in all areas" and is now entering Belgorod, promising to "destroy anything standing in their way": "The current situation: today, we were dealt a missile strike. After this strike, helicopters… — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε νέο ηχητικό μήνυμα που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram.

Έκκληση Σουροβίκιν στη Wagner για «ειρηνική λύση» του προβλήματος

Εν μέσω φημών ότι στήλες μαχητών Wagner βρίσκονταν ήδη σε κίνηση, ο στρατηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και Διοικητής των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων Σεργκέι Σουροβίκιν, μέσω βίντεο απηύθυνε έκκληση στους μισθοφόρους να παραμείνουν πιστοί στον Πούτιν.

«Σας προτρέπω να σταματήσετε», είπε ο αναπληρωτής διοικητής της ρωσικής εκστρατείας στην Ουκρανία, τον οποίο ο Πριγκόζιν έχει χαρακτηρίσει «τον πιο ικανό διοικητής του ρωσικού στρατού». «Ο εχθρός απλώς περιμένει να επιδεινωθεί η εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα μας», αναφέρει ο Σουροβίκιν και καλεί «να λυθούν όλα τα προβλήματα μόνο με ειρηνικό τρόπο υπό την ηγεσία του Ανώτατου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

#Kremlin begins to respond to #Prigozhin's #military mutiny. So far, the case is limited to putting everything on alert and appeals from the generals. Thus, the commander-in-chief of the Air and Space Forces of Russia, Sergei Surovikin addressed to the mercenaries of the… pic.twitter.com/s1U0VISskb — EAST EUROPEAN STRATEGIC FORUM (@EESFonBelarus) June 23, 2023

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας άνοιξε ποινική έρευνα

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα κατά του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επειδή ο τελευταίος κάλεσε σε στάση κατά του στρατού ενώ είπε πως η Μόσχα σκότωσε 2.000 από τους άνδρες του, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Ευθεία επίθεση στον Σόιγκου

Νωρίτερα, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν τα έβαλε με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, με τον επικεφαλής της Wagner να φτάνει πλέον στο σημείο πρακτικά να καλεί σε στάση κατά του ρωσικού στρατού. Ισχυρίζεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε πυραυλική επίθεση σε στρατόπεδο της Wagner στα μετόπισθεν. «Πέθανε τεράστιος αριθμός μαχητών της Wagner», λέει και προσθέτει ότι «το επόμενο βήμα ανήκει σε εμάς».

Για τον υπουργό Άμυνας λέει ότι «συντόνισε την επίθεση εναντίον μας από το Ροστόφ» και ότι «όταν έμαθε ότι ξεκινάω με τα παλικάρια μου για να τον βρω, μπήκε στα ελικόπτερα και το εβαλε στα πόδια».

Στα κοινωνικά δίκτυα έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από την επίθεση, αλλά είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί.

Σε οργισμένο μήνυμα που ανέβασε το βράδυ της Παρασκευής στο Telegram, ο Πριγκόζιν λέει «το κακό που έφερε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας πρέπει να τερματιστεί».

Full message of Prigozhi "declaring war on the Russian Ministry of Defence: "PMC Wagner Commanders’ Council made a decision: the evil brought by the military leadership of the country must be stopped. They neglect the lives of soldiers. They forgot the word “justice”, and we… pic.twitter.com/1tCXPVn07p — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Κατηγορεί την ηγεσία του στρατού ότι «παραμελεί τις ζωές των στρατιωτών μας. Ξέχασαν τη λέξη “δικαιοσύνη” και θα την φέρουμε πίσω. Αυτοί που κατέστρεψαν τα παλικάρια μας, αυτοί που κατέστρεψαν δεκάδες χιλιάδες ζωές Ρώσων στρατιωτών θα τιμωρηθούν».

Και συνεχίζει ζητώντας «να μην αντισταθείτε. Όποιος προσπαθήσει να αντισταθεί, θα τον θεωρήσουμε κίνδυνο και θα τον καταστρέψουμε άμεσα. Όπως θα καταστρέψουμε και κάθε οδόφραγμα και κάθε αεροσκάφος από πάνω μας. Σας ζητώ όλους να μείνετε ήρεμοι, να μην υποκύψετε σε προκλήσεις και να μείνετε στο σπίτι σας».

Καταλήγει λέγοντας ότι «αφού τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε, θα επιστρέψουμε στην πρώτη γραμμή να προστατέψουμε την πατρίδα μας».

» Θα ασχοληθούμε με αυτούς που καταστρέφουν Ρώσους στρατιώτες και θα επιστρέψουμε στην πρώτη γραμμή. Η δικαιοσύνη στον στρατό θα αποκατασταθεί και, μετά, η δικαιοσύνη σε όλη τη Ρωσία». Χάρτης του CNN με την κατάσταση στην Ουκρανία τον Ιούνιο του 2023. Με κόκκινο οι περιοχές που ελέγχει η Ρωσία

«Προβοκάτσια» λέει το υπουργείο Άμυνας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι βομβάρδισε θέσεις της Wagner. Τα μηνύματα και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποτελούν μια προβοκάτσια», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.

Όπως σημειώνει ο Guardian, τα κίνητρα του Πριγκόζιν δεν είναι σαφή. Ο ίδιος τονίζει ότι «δεν είναι πραξικόπημα, είναι πορεία για δικαιοσύνη. Οι ενέργειες μας δεν παρεμποδίζουν τις ένοπλες δυνάμεις κατά κανένα τρόπο».

Η κινητοποίηση, πάντως, στη Μόσχα και η ανακοίνωση ότι ο Πούτιν είναι ενήμερος για όσα συμβαίνουν υποδεικνύει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και πάντως ότι το ρήγμα ανάμεσα στο Κρεμλίνο και τον ισχυρό άνδρα της Wagner μπορεί να είναι και αγεφύρωτο.

Χθες σε μήνυμά του ο Πριγκόζιν υποστήριξε ανοιχτά ότι το πρόσχημα που επικαλέστηκε η Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία ήταν ψεύτικο.

«Ο Σόιγκου ήθελε μετάλλιο, οι ολιγάρχες που διοικούν τη Ρωσία χρειάζονταν τον πόλεμο. Τα ψυχοπαθή καθάρματα αποφάσισαν ότι "εντάξει θα ρίξουμε μερικές χιλιάδες Ρώσους στα κανόνια, θα πεθάνουν από το πυροβολικό, αλλά θα πάρουμε αυτό που θέλουμε"», είπε και πρόσθεσε ότι «στόχος δεν ήταν η κάθαρση της Ουκρανίας από τους ναζί ή η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας».

«Οι δηλώσεις και οι πράξεις του Πριγκόζιν είναι στην πραγματικότητα κάλεσμα για να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στο έδαφος της Ρωσίας (...) Καλούμε τους μαχητές του ομίλου Βάγκνερ να μη διαπράξουν αυτό το ανεπανόρθωτο λάθος, να σταματήσουν τις βίαιες ενέργειές τους εναντίον του ρωσικού λαού, να μην εφαρμόσουν τις εγκληματικές και προδοτικές διαταγές του Πριγκόζιν και να λάβουν μέτρα για να συλληφθεί», ανέφερε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB, η οποια κατηγόρησε το βράδυ της Παρασκευής τον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας ότι υποκινεί εμφύλιο πόλεμο καλώντας σε εξέγερση εναντίον του γενικού επιτελείου.

Ο στρατός της Ουκρανίας «παρακολουθεί» τη σύγκρουση της Βάγκνερ και της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε χθες Παρασκευή πως «παρακολουθεί» τη σύγκρουση ανάμεσα στον επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ και της στρατιωτικής διοίκησης της Ρωσίας, μετά την καταγγελία του Γεβγκένι Πριγκόζιν ότι βάση των ανδρών του βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στρατό.

«Παρακολουθούμε», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών Κιρίλο Μπούντανοφ εκτίμησε από τη δική του πλευρά ότι αντίπαλες ρωσικές φράξιες έχουν αρχίσει να «καταβροχθίζουν η μια την άλλη για την εξουσία και τα λεφτά».

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν την κατάσταση στη Ρωσία

Η αμερικανική προεδρία παρακολουθεί την κατάσταση στη Ρωσία και τις εξελίξεις γύρω από την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Βάγκνερ και θα διαβουλευθεί με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ για τις εξελίξεις, έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Άνταμ Χοτζ, καθώς η Μόσχα κατηγορεί τον ιδρυτή της Γεβγκένι Πριγκόζιν για «ένοπλη εξέγερση».

