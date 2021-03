«Ένα τεράστιο φλας»: Μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό της Βρετανίας

Ένας τεράστιος μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό της Βρετανίας το βράδυ της Κυριακής.

Ο μετεωρίτης εμφανίστηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ και ήταν ορατός για περίπου επτά δευτερόλεπτα. Πολλοί ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να τον δουν, αλλά και να τον βιντεοσκοπήσουν, λόγω της φωτεινότητάς του, ενώ καταγράφηκε και από συστήματα παρακολούθησης σε αρκετά σπίτια σε Μάντσεστερ, Κάρντιφ και Μπαθ μεταξύ άλλων.

Μια ομάδα ερασιτεχνών αστρονόμων που χρησιμοποιεί κάμερες για να καταγράψει παρατηρήσεις μετεωριτών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2012, δήλωσε ότι ήταν ένας μετεωρίτης-βολίδα και έγραψε στο Twitter:

New footage of the #fireball tonight. Sent by Katie Parr pic.twitter.com/J4jmsM9tFj

— UK Meteor Network (@UKMeteorNetwork) February 28, 2021