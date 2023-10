Εντείνονται οι φόβοι για εξάπλωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Καθώς το Ισραήλ προχωρά την επιχείρηση -την οποία ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε «μακρά και δύσκολη»- εναντίον της Χαμάς ο Ισραηλινός Στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, ενώ οι φόβοι για εξάπλωση των συγκρούσεων στην περιοχή μεγαλώνουν.

Στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του IDF (Ισραηλινών Δυνάμεων Ασφαλείας) αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγάκρι, «οι δυνάμεις του IDF εισέβαλαν στην βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας και επεκτάθηκαν σε ομαδικές επιχειρησιακές δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τους σκοπούς του πολέμου». Ο Ισραηλινός Στρατός αντάλλαξε πυρά με τη Χαμάς και έπληξε στόχους στη Βόρεια Γάζα διευρύνοντας τις χερσαίες επιχειρήσεις του μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ επανέλαβε τις εκκλήσεις και προειδοποιήσεις του στους πολίτες στη Γάζα να μετακινηθούν προς τα βόρεια: «Σήμερα, αυξάνουμε τον επείγοντα χαρακτήρα της προειδοποίησής μας», είπε ο Χαγκάρι σε βίντεο που αναρτήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι των περιοχών που χτυπά ο Ισραηλινός Στρατός έχουν ειδοποιηθεί εδώ και δύο εβδομάδες να τις εγκαταλείψουν.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ

Και ενώ οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στις παλαιστινιακές περιοχές για την εξολόθρευση της Χαμάς εντείνονται, το ίδιο συμβαίνει και με τους φόβους για εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραϊμ Ραϊσι, λέει τώρα ότι «το Ισραήλ πέρασε τις κόκκινες γραμμές» στη Γάζα, «κάτι που μπορεί να τους αναγκάσει όλους να αναλάβουν δράση». Και ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε στόχους σε Λίβανο και Συρία χθες, μετά την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ, ενώ στα σύνορα με τον Λίβανο σημειώνονται αψιμαχίες. Στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, καταρρίφθηκε drone και σκοτώθηκε ένας στρατιωτικός ο οποίος επιχείρησε να πλησιάσει τον φράχτη.

Το βράδυ της Κυριακής, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της στον Λίβανο εκτόξευσαν 16 πυραύλους προς την πόλη Ναχαρίγια του βόρειου Ισραήλ, ενώ και η Χεζμπολάχ -λιβανέζικη στρατιωτική οργάνωση που αποτελεί σύμμαχο της Χαμάς- ανακοίνωσε επίσης ότι εκτόξευσε ρουκέτες σε αρκετούς στόχους στα σύνορα, μια εκ των οποίων, όπως είπε έπληξε μια μονάδα πεζικού του Ισραηλινού Στρατού κοντά στην πόλη Μπίρκετ Ρίσα και «προκάλεσε επιβεβαιωμένους τραυματισμούς».

As we continue to expand our ground operations in northern Gaza:

🔴IAF aircraft, guided by IDF troops, struck Hamas structures. 🔴Anti-tank missile launch posts & observation posts were struck. 🔴Multiple terrorists were eliminated. pic.twitter.com/XMwKPKGZ1R

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023