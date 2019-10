Εντόπισαν καταζητούμενο που έψαχναν για 17 χρόνια... μέσω drone

Ο 63χρονος Song Jiang είχε αποδράσει από στρατόπεδο εργασίας στην κινεζική επαρχία Σιτσουάν, το 2002. Έκτοτε, οι Αρχές αναζητούσαν ίχνη του, καθώς κατηγορείτο για απαγωγή και trafficking παιδιών και γυναικών.

Τώρα, τόσα χρόνια μετά, η αστυνομία τον εντόπισε σε απομακρυσμένη περιοχή, μέσα σε σπηλιά.

Οι υποψίες για την τοποθεσία του ξεκίνησαν όταν έλαβαν μία ανώνυμη πληροφορία σχετικά με την περιοχή που βρισκόταν ο 63χρονος καταζητούμενος. Λόγω του δύσβατου του σημείου όμως, δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν αμέσως.

Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν drone και αμέσως βρήκαν το καταφύγιό του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του CNNi, δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να απαντήσει τις ερωτήσεις των αστυνομικών, καθώς τόσα χρόνια δεν είχε επικοινωνία με κανέναν.

Ο Song Jiang οδηγήθηκε στη φυλακή.

Drone finds fugitive living in cave after 17 years on the run

By Maisy Mok, CNNi

cnn.gr