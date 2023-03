Επανήλθαν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Συρία μετά από επίθεση με «ιρανικό» drone (BINTEO)

Ένα χτύπημα την Πέμπτη από ένα φερόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) ιρανικής κατασκευής σκότωσε έναν αμερικανό εργολάβο και τραυμάτισε άλλους έξι Αμερικανούς στη βορειοανατολική Συρία και οι αμερικανικές δυνάμεις ανταπάντησαν με αεροπορικές επιδρομές σε τοποθεσίες στη Συρία που χρησιμοποιούνται από ομάδες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε το Πεντάγωνο. Ακτιβιστές δήλωσαν ότι ο βομβαρδισμός των ΗΠΑ σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

#BREAKING: The US military carried out "precision airstrikes" in Syria on after five US service members and a contractor were injured in a suspecred Iranaian suicide drone attack earlier today. pic.twitter.com/QvsD63D70B

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 24, 2023