Επεισόδια στη Γαλλία: Στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες

Σε απεργιακό κλοίο βρέθηκε η Γαλλία, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να ξεχύνονται στους δρόμους ζητώντας περισσότερη κοινωνική πολιτική. Η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν ηρθε αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, μια από τις βασικές δεσμεύσεις της προεδρίας του.

Εικόνα παράλυσης, ως το κλείσιμο συγκοινωνιών, παρουσίασε το Παρίσι, ενώ δεν έλειψε η μάχη διαμαρτυρόμενων με αστυνομικούς αλλά και οι προσαγωγές.

Η συνδικαλιστική ένωση CGT ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της Γαλλίας, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε, από την πλευρά του, 806.000 διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, με τις μνήμες νωπές από τα βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των «κίτρινων γιλέκων», η πορεία πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 6.000 αστυνομικών.

Συγκρούσεις μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και των δυνάμεων επιβολής του νόμου ξέσπασαν κοντά στην πλατεία της Δημοκρατίας, στο ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας, με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να απαντήσουν στις ρίψεις αντικειμένων εναντίον τους.

Η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 100 προσαγωγές.

Σιδηροδρομικοί σταθμοί ερημωμένοι, κλειστά σχολεία, άδειες επιχειρήσεις: η συμμετοχή στην απεργία ήταν μαζική σε όλους τους τομείς.

Ένα από τα πλέον εκρηκτικά ζητήματα στη Γαλλία, που παρέλυσε για σχεδόν έναν μήνα το 1995 κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, το σχέδιο στοχεύει στην κατάργηση των ειδικών καθεστώτων και στη δημιουργία ενός καθολικού συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω μοριοδότησης.

Στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά), ξέσπασαν επεισόδια στο τέλος της διαδήλωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 5 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 3 αστυνομικοί.

Παρά τις ταραχές, ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ «απέτισε φόρο τιμής» στις συνδικαλιστικές ενώσεις, σημειώνοντας ότι σε «έναν πολύ μεγάλο αριθμό πόλεων», οι διαδηλώσεις «κύλησαν ομαλά καθώς είχαν οργανωθεί καλά».

Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν

Ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λικ Μελανσόν διατύπωσε την εκτίμηση ότι η 5η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί μια «ημερομηνία σταθμό στην ιστορία των κοινωνικών κινητοποιήσεων στη χώρα», σημειώνοντας πως «το μπραντ ντε φερ» μόλις ξεκίνησε.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο Παρίσι, όπου 10 γραμμές του μετρό, εκ των συνολικά 14, δεν θα λειτουργήσουν αύριο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπου η εταιρεία SNCF ανακοίνωσε την ακύρωση του 90% των δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας και το 70% των δρομολογίων στο περιφερειακό δίκτυο. Προβλήματα αναμένονται στα δρομολόγια των τρένων Eurostar, Thalys.

Last video before retreating to my hotel room, still had quite a few people walking towards the square.

Now to see how my flight home will be impacted. #Francestrike pic.twitter.com/yNhoMgBHM5

— Diana (@xN4P4LM) December 5, 2019