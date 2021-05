Επιχείρηση Moonlight: H Σελήνη θα γίνει «8η Ήπειρος» του ανθρώπου

Αυτά τα ταξίδια θα είναι πολύ διαφορετικά από τις αποστολές των Apollo. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες προέρχονται από τα κύρια διαστημικά ιδρύματα στην Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Ρωσία. Πάντως εάν υπάρξει μείωση εάν υπήρχε μείωση στις τιμές των εισιτηρίων για ένα ταξίδι στο... φεγγάρι τότε θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα σε μία μεγαλύτερη ομάδα ειδικών από τα κράτη - μέλη της ESA να ξεκινήσουν τις δικές τους αποστολές στη Σελήνη.

Η βρετανική εταιρεία Surrey Satellite Technology, μέσω της θυγατρικής της SSTL, θα συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στο Moonlight, εργαζόμενη ως πάροχος υπηρεσιών και κατασκευαστής δορυφόρων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SSTL Phil Brownnett δήλωσε ότι οι προσπάθειες δημιουργίας του δικτύου θα μειώσουν την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού των μεμονωμένων αποστολών στο μέλλον. «Η καθοδήγηση της κοινοπραξίας βασίζεται στην επιτυχημένη συνεργασία μας με την ESA για το διαστημικό σκάφος επικοινωνιών Lunar Pathfinder, το οποίο θα παρέχει την πρώτη εμπορική υπηρεσία αναμετάδοσης δεδομένων από τη Σελήνη στον κόσμο μετά την κυκλοφορία του το 2022».

Ωστόσο δεν είναι μόνο η Surrey Satelitte Technology που θα συμμετέχει σε αυτό το έργο. Η Inmarsat, με έδρα το Λονδίνο, και η MDA Space and Robotics Ltd (MDA UK), που εδρεύει στο Harwell Science and Innovation Campus στην Οξφόρδη, αποτελούν μέρος μιας κοινοπραξίας με επικεφαλής το Telespazio στην Ιταλία, εξερευνούν τη συγκεκριμένη ιδέα με περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικότερα πρόκειται να ερευνήσουν την ανάπτυξη μιας Σεληνιακής Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πλοήγησης (LCNS) για την υποστήριξη μελλοντικών επιστημονικών, εξερευνητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων σε τροχιά προς και πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια.

Μιλώντας για το εγχείρημα η Yasrine Ibnyahya, ανώτερη μηχανικός στο Inmarsat δήλωσε ότι η παροχή δυνατοτήτων επικοινωνίας και πλοήγησης γύρω από τη Σελήνη είναι μια μεγάλη πρόκληση, τόσο τεχνικά όσο και εμπορικά.

