Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Ιερουσαλήμ:Πάνω από 100 νεκροί στη Γάζα

Στον εφιάλτη του πολέμου έχει βυθιστεί η Ιερουσαλήμ, με την εκτόξευση ρουκετών να συνεχίζεται και από τις δύο μεριές, το Ισραήλ να δέχεται νέα χτυπήματα και τους νεκρούς στη Γάζα να ξεπερνούν τους 100.

Τα θύματα, στις πιο σφοδρές εχθροπραξίες των τελευταίων ετών, φτάνουν τα 103, ανάμεσά τους 27 παιδιά. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των τραυματιών φτάνει στους 580.

#BigBreaking : IDF struck a main rocket production site & a military post of the Hamas naval force,as well as additional weapon production sites in Gaza. Now IDF tanks r entering in #Gaza. Look like ground operation against terr0rists is about to start. #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/a62KFp0SH9

— Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) May 13, 2021