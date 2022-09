Επιμένει στον πυρηνικό εφιάλτη ο Πούτιν

Συνέχεια στην πυρηνική απειλή έδωσε χθες η Μόσχα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αυστηρή «προειδοποίηση» του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν προς τη Δύση, ώστε να καταστεί σαφές διεθνώς ότι ο ηγέτης της Ρωσίας δεν «μπλοφάρει» απέναντι στο ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο. Επιστρατεύοντας αυτή τη φορά τον πρώην Πρωθυπουργό και νυν Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, το Κρεμλίνο φέρεται έτοιμο να χρησιμοποιήσει «στρατηγικά πυρηνικά όπλα», σε περίπτωση που απειληθούν το Ντονμπάς και άλλες περιοχές της Ουκρανίας, μετά τα τοπικά δημοψηφίσματα που ξεκινούν από σήμερα, για την προσάρτησή τους στη ρωσική ομοσπονδία.

«Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι όχι μόνο οι δυνατότητες κινητοποίησης, αλλά και οποιαδήποτε ρωσικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πυρηνικών όπλων και των όπλων που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του Ντονμπάς και άλλων εδαφών μετά τα δημοψηφίσματα για την ένταξή τους στη Ρωσία», σχολίασε ο κ. Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram, φέρνοντας πιο κοντά, τοπικά και χρονικά, τυχόν πυρηνικά αντίποινα.

"I am not going to die for Putin."

More than 1,300 people from 38 cities in Russia were detained after street protests against the "partial mobilization" policy announced by President Vladimir Putin that would press 300,000 into military service. https://t.co/QfcsbSTwmo pic.twitter.com/cgBvUCftrj

