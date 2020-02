Επίθεση με μαχαίρι σε τζαμί στο Λονδίνο (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο αφού ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι έναν μουεζίνη μέσα σε τζαμί, την ώρα που ο κόσμος ετοιμαζόταν για την προσευχή.

Σύμφωνα με το Sky News, o τραυματίας είναι περίπου 70 ετών.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με πολλαπλές μαχαιριές ενώ οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν τον δράστη.

«Ένας άντρας βρέθηκε τραυματίστηκε από μαχαίρι», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση.

«Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ένας άντρας συνελήφθη και είναι ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας», επισημαίνει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο.

Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του τζαμιού:

@KTHopkins This is Sadiq Khan's London https://t.co/r3TVC7YL2t

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2020