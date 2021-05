Ερευνα: Κινέζοι δημιούργησαν τον κορωνοϊό

Έρευνα που υποστηρίζει ότι ο νέος κορωνοϊός δεν έχει φυσική προέλευση αλλά αντίθετα ότι δημιουργήθηκε από Κινέζους επιστήμονες οι οποίοι στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους, δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται μια έκθεση 22 σελίδων του Βρετανού καθηγητή Angus Dalgleish και του Νορβηγού επιστήμονα Birger Sørensen, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό (Quarterly Review of Biophysics Discovery), ο κορωνοϊός φαίνεται να προήλθε από Κινέζους επιστήμονες σε εργαστήριο στην Ουχάν, που έκαναν πειράματα σε έναν ιό που εντόπισαν σε νυχτερίδες, αυξάνοντας την μεταδοτικότητά του (Gain of function research), με σκοπό να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα για μια πιθανή πανδημία.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, οι Κινέζοι επιστήμονες προσπάθησαν στη συνέχεια με “ανάστροφη μηχανική” να δείξουν ότι ο ιός προήλθε από νυχτερίδες. Η εν λόγω μελέτη υποστηρίζει ακόμα ότι Κινέζοι επιστήμονες που ήθελαν να μοιραστούν τα ευρήματά τους δεν ήταν σε θέση να το πράξουν ή έχουν εξαφανιστεί.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότεροι ειδικοί υποστήριζαν ότι ο ιός έχει φυσική προέλευση, ωστόσο μόλις προσφάτως, ο επικεφαλής Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν με 600.000 δολάρια το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν σε μια περίοδο 5 ετών, ώστε να μελετηθεί αν οι κορωνοϊοί της νυχτερίδας μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συνέγραψαν την μελέτη, στην προσπάθειά τους να αναλύσουν τον κορωνοϊό ώστε να παρασκευάσουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, εντόπισαν «αποτυπώματα» που, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, δείχνουν ότι ο ιός έχει εργαστηριακή προέλευση. Μάλιστα δηλώνουν ότι προσπάθησαν να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους, αλλά συνάντησαν την αντίδραση μεγάλων επιστημονικών περιοδικών, καθώς η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι ο ιός έχει φυσική προέλευση.

«Ακόμα και όταν ο πρώην επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών (MI6) Sir Richard Dearlove μίλησε δημόσια λέγοντας ότι η θεωρία των επιστημόνων πρέπει να διερευνηθεί, η ιδέα απορρίφθηκε», αναφέρει η βρετανική εφημερίδα. Σύμφωνα με την Daily Mail, πλέον όλο και περισσότεροι επιστήμονες και πολιτικοί εξετάζουν την πιθανότητα ο ιός να «ξέφυγε» από το εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας.

Το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν επέστρεψε στο προσκήνιο μετά από ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο τρεις εργαζόμενοι εκεί νοσηλεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2019 με συμπτώματα τύπου κορωνοϊού, ένα μήνα πριν από την επίσημη αναγνώριση κρουσμάτων της λοίμωξης. Παράλληλα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας να εξετάσουν την προέλευση του ιού.

Στην μελέτη των 22 σελίδων οι δύο επιστήμονες περιγράφουν

την έρευνά τους στα πειράματα που έγιναν στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν μεταξύ του 2002 και του 2019 και υποστηρίζουν ότι Κινέζοι επιστήμονες, μερικοί από αυτούς μάλιστα συνεργάστηκαν και με αμερικανικά πανεπιστήμια, φέρεται να βρήκαν τα εργαλεία για τη δημιουργία του ιού. . Μεγάλο μέρος της εργασίας επικεντρώθηκε στην αμφιλεγόμενη έρευνα «Gain of Function» - η οποία απαγορεύτηκε στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Ομπάμα. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία οι επιστήμονες προσπαθούν να τροποποιήσουν ιούς που εντοπίζονται στη φύση, κάνοντάς τους περισσότερο μολυσματικούς, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν σε ανθρώπινα κύτταρα σε ένα εργαστήριο, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα την πιθανή επίδρασή τους στους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η βασικότερη ένδειξη για την εργαστηριακή προέλευση του ιού ήταν μια σειρά αμινοξέων που βρήκαν στην ακίδα του SARS-Cov-2.

Μιλώντας στην DailyMail.com, ο Νορβηγός καθηγητής ιολογίας Sørensen είπε ότι όλα τα αμινοξέα έχουν θετικό φορτίο, το οποίο προκαλεί τον ιό να προσκολληθεί στα ανθρώπινα κύτταρα, όπως ένας μαγνήτης . Αλλά επειδή, όπως οι μαγνήτες, τα θετικά φορτισμένα αμινοξέα απωθούν το ένα το άλλο, είναι σπάνιο να βρεθούν ακόμη και τρία στη σειρά σε φυσικούς οργανισμούς, ενώ τέσσερα στη σειρά είναι «εξαιρετικά απίθανο», είπε ο επιστήμονας. «Οι νόμοι της φυσικής λένε ότι δεν μπορείτε να έχετε τέσσερα θετικά φορτισμένα αμινοξέα στη σειρά. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι εάν το κατασκευάσετε τεχνητά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

