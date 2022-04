Έρευνα του ΟΗΕ για τη σφαγή στην Μπούτσα

Οι ανατριχιαστικές εικόνες με εκατοντάδες πτώματα αμάχων στην πόλη Μπούτσα λίγο έξω από το Κίεβο, έχουν συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και προκαλούν ένα μεγάλο κύμα καταδίκης της Ρωσίας, οι στρατιωτικές δυνάμεις της οποίας καταγγέλλονται ότι επιδόθηκαν σε θηριωδίες και βαρβαρότητες, κατά την αποχώρησή τους από την περιοχή.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για προβοκάτσια, με τον Ουκρανό πρόεδρο όμως να μιλά για γενοκτονία, τη Δύση να προειδοποιεί με νέες κυρώσεις και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να προαναγγέλλει ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα.

Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική εισαγγελία, εντοπίστηκαν 410 πτώματα στη Μπούτσα και άλλες πόλεις γύρω από το Κίεβο και ερευνά τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία.

Σοκαρισμένος από τις εικόνες νεκρών πολιτών δήλωσε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και έκανε λόγο για μία «ανεξάρτητη έρευνα, που πρέπει να οδηγήσει στη λογοδοσία των υπευθύνων».

Για «σοβαρά ερωτηματικά» και την «πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου» έκανε λόγο και η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022