Ερντογάν: Δεν θα επιβάλουμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Για άλλη μια φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Τούρκος πρόεδρος δικαιολόγησε την απόφασή του αυτή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες μας να παγώσουν» και ότι η χώρα του χρειάζεται το ρωσικό φυσικό αέριο.

Türkiye's President Erdogan on Ukraine-Russia crisis:

- Compromise is possible on four of six issues discussed, territorial disputes remain

- Ukrainian President Zelenskyy's call for a referendum on issues is "smart leadership" pic.twitter.com/3dkgwoSRLZ

