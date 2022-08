Ερντογάν για Ουκρανία: Έτοιμοι να παίξουμε το ρόλο διαμεσολαβητή

Σχεδόν 40 λεπτά διήρκησε η τριμερής συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αντόνιο Γκουτέρες, στο Λβιβ της Ουκρανίας. Είχε προηγηθεί τετ α τετ των δύο προέδρων στη σκιά της έντασης γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια.

Σε κοινές δηλώσεις που παραχώρησαν αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν για ακόμη μια φορά επιχείρησε να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας – Ουκρανίας -τη στιγμή μάλιστα που δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρότεινε στον Ζελένσκι να συναντήσει τον Πούτιν- ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τις συγκρούσεις γύρω από τον πυρηνικό σταθμό.

«Εκφράσαμε την ανησυχία μας για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ένα νέο Τσερνόμπιλ» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ερντογάν δεσμεύτηκε στον Ζελένσκι ότι θα παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας «όπως κάναμε μέχρι τώρα», ενώ έκανε εκτενή αναφορά στη Συμφωνία για τα σιτηρά.

«Όλος ο κόσμος άρχισε να αισθάνεται τις θετικές συνέπειες της Συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, που κατέστησε δυνατή την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα στον κόσμο».

Ρόλο διαμεσολαβητή

Υπενθυμίζοντας ότι συνολικά 25 πλοία και περίπου 625.000 τόνοι ουκρανικών σιτηρών έχουν παραδοθεί στην παγκόσμια αγορά από την 1η Αυγούστου, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, ο Ερντογάν είπε:

«Στις σημερινές επαφές εστιάσαμε στα βήματα που μπορούν να γίνουν για την αύξηση των δραστηριοτήτων του υφιστάμενου μηχανισμού. Στην τριμερή μας συνάντηση, αξιολογήσαμε επίσης τις δυνατότητες μετατροπής της θετικής ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε από τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης σε μόνιμη ειρήνη. Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει περισσότερες ευθύνες προκειμένου να αναβιώσει η διπλωματική διαδικασία».

Όπως είπε ο Ερντογάν, διατηρεί την πεποίθηση πως ο πόλεμος θα τελειώσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Μάλιστα, ο κ. Ζελένσκι και ο κ. Γκουτέρες συμφωνούν σε αυτό το σημείο. Το όλο θέμα είναι να προσδιοριστεί ο συντομότερος και δικαιότερος δρόμος για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι είναι δυνατό να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις με βάση τις παραμέτρους που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο».

Στο πλαίσιο αυτό, ο τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή «για να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη προς επίτευξη αυτού του στόχου».

Πρόταση για συνάντηση με Πούτιν;

Σύμφωνα με την τουρκική τηλεόραση, χωρίς βεβαίως να επιβεβαιώνεται επίσημα, ο Ερντογάν προσέφερε στον Ζελένσκι την προετοιμασία συνάντησης με τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ένα άλλο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, το CNN Turk, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι ενδέχεται να συναντηθούν για να καθορίσουν «οδικό χάρτη» για την Ουκρανία.

«Η επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας στην Ουκρανία είναι ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης από μια τόσο ισχυρή χώρα» δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος προσέθεσε ότι στο τραπέζι των συζητήσεων υπάρχουν οι εξαγωγές των σιτηρών και η Ζαπορίζια.

LOOK: Turkish President Erdogan arrives in Lviv ahead of a meeting with Ukraine's Zelenskiy and UN Chief Guterres to discuss the safe-transit agreement of Ukrainian grain exports https://t.co/m2JHsMwsPz pic.twitter.com/RgmQfWyKOS

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 18, 2022