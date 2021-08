Ερντογάν: Και πέτρα να μετακινήσουν, θα ζητούν έγκρισή μας

Μετά τη διπλωματία των κανονιοφόρων, η Τουρκία «εφευρίσκει» και τη… διπλωματία των drones.

Αναφερόμενος στο νέο τουρκικό drone ο Ταγίπ Ερντογάν έδειξε τον μεγαλοϊδεατισμό του, υποστηρίζοντας ότι όλοι στην ευρύτερη περιοχή θα πρέπει να ζητούν την έγκριση της Άγκυρας πριν πράξουν κάτι, ενώ κατέταξε τη χώρα του ανάμεσα στις τρεις καλύτερες χώρες στον πλανήτη στον συγκεκριμένο τομέα.

«Τώρα με το μη επανδρωμένο επιθετικό αεροσκάφος Akinci ο κόσμος θα μπει σε διαφορετικές διαβουλεύσεις, βλέπουν μια αλήθεια. Με οποιονδήποτε τρόπο όλοι βλέπουν μια αλήθεια. Ξέρουν ότι, όταν κάποιος σχεδιάζει κάτι για την περιοχή, πρώτα θα κοιτάζει στην Τουρκία» ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος.

«Στην περιοχή μας κάποιος που θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα θα ζητά την έγκριση της Τουρκίας» ισχυρίστηκε προκλητικά.

«Κάποιος που θέλει να κάνει κάποια επιχείρηση θα ζητά την άποψη της Τουρκίας που είναι ειρηνική. Κι αν θέλει να κάνει κάποια κίνηση, δεν θα το σκεφτεί δυο φορές, αλλά 200 ίσως και 2.000 φορές, μετά θα κάνει κίνηση» πρόσθεσε ο Ερντογάν απευθυνόμενος στο εσωτερικό του ακροατήριο.

