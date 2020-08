Έτσι διαμόρφωσαν τα οδοντιατρεία τους στη Γαλλία εξαιτίας του ιού

View this post on Instagram

Des délais pour obtenir un rendez-vous plus longs, des détartrages et des visites de contrôle repoussés de plusieurs mois… Près de quatre mois après le déconfinement, les règles sanitaires imposées par l’épidémie de Covid-19 ont modifié en profondeur le fonctionnement des cabinets dentaires.⁣ A l’aune du protocole sanitaire drastique édicté sous l’égide de l’ordre national des chirurgiens-dentistes, les cabinets sont devenus méconnaissables. Les tableaux ont été retirés des murs, les plantes décoratives ont disparu. Les patients sont souvent priés de déposer leurs affaires dans des bacs à l’entrée. Ces dernières semaines, des salles d’attente ont pu rouvrir mais avec beaucoup de limitations.⁣ De façon générale, « la chaîne de stérilisation est beaucoup plus lourde, c’est digne de conditions d’hôpital », souligne Anne Achard, chirurgienne-dentiste à Altkirch (Haut-Rhin). « On nous recommande de désinfecter les murs et le sol. On le fait midi et soir », témoigne un confrère installé à Freyming-Merlebach (Moselle). Au cours d’une intervention, il est désormais impossible au dentiste d’ouvrir un tiroir pour y chercher un instrument destiné à un acte non prévu, pour ne pas risquer la contamination du contenu de ce tiroir.⁣ -⁣ Une dentiste soigne un patient, derrière une protection en Plexiglass, à Toulouse, le 7 juillet. Photo : Georges Gobet / AFP (@afpphoto)⁣ -⁣ #Coronavirus #Dentiste