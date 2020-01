«Έτσι χτυπήσαμε το Boeing» - Τα 10 δευτερ. που σκότωσαν 176 άτομα

Ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ, ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ήταν εκείνος που σήμερα ανέλαβε να δώσει συνέντευξη Τύπου και χρησιμοποιώντας ακόμα και χάρτη, όχι μόνο να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του Boeing 737 της Ukraine International Airlines, αλλά και να δείξει πώς ακριβώς έγινε. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι Φρουροί μπέρδεψαν το ουκρανικό αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

Περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε αυτή η τραγωδία, ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ δήλωσε ότι η μοιραία απόφαση για την κατάρριψη του Boeing ελήφθη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. «Ο χειριστής της αεράμυνας έστειλε μήνυμα στους διοικητές του. Όταν δεν έλαβε καμία απάντηση έπειτα από 10 δευτερόλεπτα, αποφάσισε να το καταρρίψει», δήλωσε ο Χατζιζαντέχ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

«Εκείνη τη στιγμή ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τις ΗΠΑ. Είχαμε αναφορές ότι πύραυλοι Κρουζ χτύπησαν το Ιράν. Ήταν το λάθος ενός ατόμου, που προκάλεσε μια τραγωδία», συνέχισε ο Χατζιζαντέχ, περιγράφοντας το πώς καταρρίφθηκε το ουκρανικό αεροσκάφος στο Ιράν.

Πάντως, ανέφερε ότι είχε ζητηθεί να δημιουργηθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης, κάτι που όμως δεν εγκρίθηκε. Επίσης αποκάλυψε πως είχε ενημερώσει από το πρωί της Τετάρτης Ιρανούς αξιωματούχους για τις εκτιμήσεις ότι καταρρίφθηκε επιβατικό αεροσκάφος. Παρόλα αυτά, μόλις σήμερα το Ιράν παραδέχθηκε ότι η αεροπορική τραγωδία προκλήθηκε εξαιτίας πυραύλου.

Ο διοικητής έδειξε στον χάρτη ακριβώς το σημείο όπου ο πύραυλος χτύπησε το Boeing αλλά και το σημείο όπου το αεροσκάφος με τους 176 επιβαίνοντες συνετρίβη.

«Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου ατυχήματος», δήλωσε.

Από την πλευρά της πάντως η αεροπορική εταιρεία Ukraine International Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι το αεροσκάφος της το οποίο συνετρίβη στο Ιράν δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση για πιθανή απειλή από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης προτού απογειωθεί. Σε ενημέρωση του Τύπου από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό της, η εταιρεία διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι το επιβατικό αεροσκάφος είχε αλλάξει πορεία λέγοντας ότι οι ιρανικές αρχές θα έπρεπε να έχουν κλείσει το αεροδρόμιο. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι της εταιρείας κάλεσαν το Ιράν να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την συντριβή του αεροσκάφους.

Ροχανί: «Μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος»

Ο πρόεδρος του Ιράν, σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «μια μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», αναφέροντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία λυπάται βαθιά για αυτό το καταστροφικό λάθος».

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες που θρηνούν. Τους στέλνω τα πιο ειλικρινά μου συλλυπητήρια», πρόσθεσε ο Χασάν Ροχανί.

My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.

Σημειώνεται ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί.

Χαμενεΐ: «Να αποφευχθεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενημερώθηκε για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους "λόγω ανθρώπινου λάθους" χθες Παρασκευή και δήλωσε ότι η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως έπειτα από συνάντηση που είχε με το συμβούλιο ασφλείας της χώρας, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Εξάλλου ο Χαμενεΐ έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να διορθώσουν οποιαδήποτε "αμέλεια" οδήγησε στο τραγικό συμβάν. Κάλεσε επίσης τον ιρανικό στρατό να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο "ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος", όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπό του.

Επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού: «Θα καταστήσουμε αδύνατη την επανάληψη τέτοιου είδους λαθών»

Επιπλέον, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού του Ιράν διαβεβαίωσε σήμερα τους πολίτες της χώρας ότι «ο υπεύθυνος» για την τραγωδία θα λογοδοτήσει «αμέσως» στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

«Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιδιώκοντας ριζικές μεταρρυθμίσεις στις επιχειρισιακές διαδικασίες των ενόπλων δυνάμεων, θα καταστήσουμε αδύνατη την επανάληψη τέτοιου είδους λαθών», τόνισε στην ανακοίνωσή του.

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ»

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ δήλωσε ότι η συντριβή του Boeing οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος το οποίο έγινε «σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ».

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ.

«Θερμά συλλυπητήρια, μετάνοια και συγγνώμη από τον λαό μας, από τις οικογένειες όλων των θυμάτων και από τις άλλες χώρες που επλήγησαν», πρόσθεσε.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. 💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020