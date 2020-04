Έτσι θα είναι τα αεροπορικά ταξίδια την επόμενη μέρα-Δείτε βίντεο

Στα νέα δεδομένα της πραγματικότητας είναι αναγκασμένες να προσαρμοστούν οι αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφάλεια και προστασία στους επιβάτες τους.

Μία από αυτές είναι και η Emirates, η οποία ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα του κορωνοϊού.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW

— Emirates Airline (@emirates) April 21, 2020