Eurogroup: Νέο θρίλερ - Αναβάλλεται συνεχώς η έναρξη

Εντατικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη πριν από την έναρξη του κρίσιμου Eurogroup το οποίο καλείται να λάβει αποφάσεις για το οικονομικό πακέτο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ώρα έναρξης της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ορίστηκε αρχικά στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, αλλά μετατέθηκε για τις 8:00, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup, Μάριο Σεντένο. Εντούτοις, ούτε στις 8 άρχισε η συνεδρίαση χωρίς να υπάρχει νέα ανακοίνωση για την ώρα έναρξής της.

If #Eurogroup has yet to start. How do you say that an agreement has been reached? Is there a secret #eurogroup that we don't know about? #eurogruppo pic.twitter.com/f6q5xx5LwC

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Σεντένο ανάφερε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία» και πρόσθεσε: «Πιστεύω -ακόμα πιστεύω- ότι αυτή τη φορά ΟΛΟΙ θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξουνε το απαραίτητο πνεύμα συμβιβασμού το οποίο αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Ένωσής μας».

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET

