Εurovision 2021: Πλήρωσαν για ν' ανέβει στα στοιχήματα η Μάλτα

Η Eurovision χωρίς έστω και ένα σκάνδαλο δεν γίνεται και φέτος μάς το προσφέρει η μικροσκοπική Μάλτα.

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα The Times Of Malta, η δημόσια τηλεόραση της χώρας, το κανάλι PBS, όσο και η τουριστική αρχή της Μάλτας ξόδεψαν γύρω στις 700.000 ευρώ προκειμένου να προωθήσουν τη Ντέστινι και το τραγούδι Je Me Casse στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Ένα υπέρογκο ποσό για την μικρή νησιωτική χώρα, το οποίο φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της Μάλτας στη Eurovision.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τουριστική αρχή της Μάλτας φέρεται να ξόδεψε 350.000 ευρώ για την προώθηση της συμμετοχής της χώρας στην Eurovision 2021, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης στα social media από χρήστες που θεωρούνται influencer.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ξόδεψε άλλες 350.000 ευρώ για την προώθηση της συμμετοχής, αλλά και προκειμένου να ανέβει η θέση της Μάλτας στα στοιχήματα για τη νίκη στη Eurovision 2021.

Βλέποντας τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Ντέστινι έφτασε στο Ρότερνταμ ως το απόλυτο φαβορί. Μπορεί η πρώτη πρόβα της Μάλτας και η λανθασμένη ενδυματολογική επιλογή να έριξαν την απόδοσή της, ωστόσο ως και τον τελικό, το τραγούδι εμφανιζόταν μέσα στην πρώτη τριάδα και φαινόταν να διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά.

Τα αποτελέσματα διέψευσαν τους bookers, με το τραγούδι να καταλήγει στην έβδομη θέση, λαμβάνοντας ψήφους κυρίως από τις επιτροπές και όχι από το κοινό.

Έρευνα για το θέμα διέταξε η κυβέρνηση της χώρας

Ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ της Μάλτας, Καρμέλο Αμπέλα, διέταξε την Τετάρτη έρευνα για τα έξοδα της συμμετοχής στη Eurovision 2021 και κυρίως για το ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να διοχετεύτηκαν με στόχο να επηρεάσουν τις στοιχηματικές αποδόσεις.

O Λούντβιγκ Γκάλεα, καλλιτέχνης που εκπροσώπησε την Μάλτα στη Eurovision 2004 κατήγγειλε την δημόσια τηλεόραση της χώρας του για σπατάλη χρημάτων