Έξαλλος ο Πάπας με πιστή που παραλίγο να τον «γκρεμίσει» - VIDEO

Από παρολίγον ατύχημα που προκάλεσε την οργή του Πάπα Φραγκίσκου σημαδεύτηκε η βόλτα του Ποντίφικα ανάμεσα σε πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου το βράδυ της Τρίτης.

Στο βίντεο φαίνεται ο Πάπας Φραγκίσκος να περπατάει δίπλα στους πιστούς και να ανταλλάσσει μαζί τους σύντομες χειραψίες ενώ κατευθύνεται προς την μεγάλου μεγέθους φάτνη που έχει στηθεί στην πλατεία.

Μια από τις πιστές, όμως, δεν αρκέστηκε στο να ακουμπήσει τον Ποντίφικα αλλά, οπως φαίνεται στο βίντεο, επέλεξε να τον τραβήξει από το μανίκι για να απολαύσει μερικά δευτερόλεπτα περισσότερα μαζί του.

Η κίνηση της γυναίκας φαίνεται ότι προκάλεσε πόνο στον Πάπα Φραγκίσκο ο οποίος όχι μόνο έκανε παρατήρηση στην γυναίκα αλλά την χτύπησε ελαφρά στο χέρι.

Δείτε το βίντεο:

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019