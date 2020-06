Έξαλλος ο Τραμπ με τους κυβερνήτες που δεν καλούν τον στρατό

Ισχυρός πονοκέφαλος έχει «χτυπήσει» τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες για την Αμερική καταστάσεις, μετά τις σφοδρές επικρίσεις περί κακοδιαχείρισης στο θέμα της υγειονομικής κρίσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποδοκίμασε τους κυβερνήτες των αμερικανικών πολιτειών που δεν αποδέχθηκαν την πρότασή του να στείλουν τον αμερικανικό στρατό για να καταστείλει τις ταραχές, ώρες αφότου πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες σε μια κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Οι διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα και λεηλάτησαν καταστήματα στην πόλη της Νέας Υόρκης, μεταξύ αυτών και καταστήματα πολυτελών ειδών στην 5η Λεωφόρο, ενώ πυρπόλησαν μαγαζιά στο Λος Άντζελες. Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες στο Σεντ Λούις και ένας στο Λας Βέγκας, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει τις ταραχές, που εκτυλίσσονται για δεύτερη εβδομάδα και ειρωνεύτηκε τις τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών τους Αμερικανούς κυβερνήτες, για την απάντησή τους στις βίαιες διαδηλώσεις.

Τραμπ: Η Νέα Υόρκη έχει γίνει κομμάτια

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020