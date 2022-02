ΕΞΕΛΙΞΗ: Η Τουρκία κλείνει τα Στενά για Ρωσικά πολεμικά

Η Τουρκία προειδοποίησε όλες τις χώρες, παράκτιες και μη, για μη διέλευση πολεμικών πλοίων από τα Στενά, δήλωσε ο ΥΠΕΞ της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.Σε δηλώσεις του στην κρατική τουρκική τηλεόραση TRT, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι “εφαρμόσαμε αυτό που λέει το Μοντρέ και θα το κάνουμε και από εδώ και πέρα.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει διέλευση ή αίτημα για διέλευση από τα Στενά. Μέχρι τώρα οι Ρώσοι ρωτούσαν αν θα εφαρμόσουμε το Montreux αν χρειαστεί. Τους λέγαμε ότι θα ακολουθούσαμε αυστηρά τη συμφωνία”.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε πως “εάν η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στον πόλεμο, έχει την αρμοδιότητα να μην επιτρέψει τη διέλευση πλοίων των χωρών που είναι συμβαλλόμενα στον πόλεμο. Εάν το πολεμικό πλοίο επιστρέφει στη βάση του στη Μαύρη Θάλασσα, η διέλευση δεν εμποδίζεται. Εφαρμόζουμε τις διατάξεις του Μοντρέ. Προειδοποιήσαμε όλες τις χώρες, παράκτιες και μη, για το θέμα της μη διέλευσης πλοίων από τα Στενά”, πρόσθεσε.

Τι λέει η Συνθήκη του Μοντρέ

Η Σύμβαση του Μοντρέ ή Συμβαση για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits),(τουρκικά: Montrö Boğazlar Sözleşmesi) είναι σύμβαση η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.

Όροι

Τα συμβαλλόμενα Μέρη της συνθήκης (Συμβαλλόμενα Μέρη: Κράτη Μαύρης Θάλασσας : Βουλγαρία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Γιουγκοσλαβία) αναγνωρίζουν και επιβεβαιώνουν την αρχή της ελεύθερης διέλευσης και ναυσιπλοΐας δια θαλάσσης στα Στενά: «εν καιρώ ειρήνης, τα εμπορικά πλοία θα απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία διέλευσης και ναυσιπλοΐας στα Στενά, με τη μέρα και τη νύχτα, κάτω από οποιαδήποτε σημαία με οποιοδήποτε είδος φορτίου." Η σύμβαση δίνει στην Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Επιτρέπει στην Τουρκία την στρατιωτικοποίηση των Στενών. Επιτρέπει τη διέλευση πολεμικών πλοίων των παρευξείνιων χωρών με ειδοποίηση μιας εβδομάδας και υπό κάποιους όρους εκτοπίσματος, μεγέθους, οπλισμού. Περιορίζει σημαντικά το πέρασμα των πολεμικών πλοίων που δεν ανήκουν σε κράτη της Μαύρης Θάλασσας (προειδοποίηση διέλευσης, όριο εκτοπίσματος πλοίων, περιορισμός οπλισμού, μη διέλευση αεροπλανοφόρων κλπ).