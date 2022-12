Εύα Καϊλή: Ομόφωνα πλην ενός η καθαίρεσή της

Η απόφαση ότι η Εύα Καϊλή δεν θα είναι πλέον Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου εγκρίθηκε με 625 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές. Για τον τερματισμό της θητείας της χρειαζόταν διπλή πλειοψηφία: δύο τρίτα των ψηφισάντων και πλειοψηφία επί του αριθμού των εδρών του Κοινοβουλίου.

Η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 21 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου σε συνέχεια των εν εξελίξει ερευνών στο Βέλγιο, στις οποίες εμπλέκονται ορισμένα μέλη και προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων νωρίτερα σήμερα το πρωί, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την πρωτοβουλία.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε επίσης την ακόλουθη δήλωση.

Η ολομέλεια του ΕΚ θα διεξαγάγει σήμερα συζήτηση περίπου στις 16:30 σχετικά με τις υποψίες για διαφθορά από το Κατάρ και την ευρύτερη ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και αναμένεται να εγκρίνει ψήφισμα για το θέμα την Πέμπτη το μεσημέρι.

Κατά την έναρξη της συνόδου της ολομέλειας χθες, η πρόεδρος Roberta Metsola μίλησε σχετικά με την κατάσταση. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

