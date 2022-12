Εύα Καϊλή: Ζήτησε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Εύα Καϊλή, την Ελληνίδα ευρωβουλευτή που μπήκε από την πρώτη στιγμή στο κάδρο του σκανδάλου QatarGate, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες, αφού αργά σήμερα το απόγευμα θα γίνει γνωστό αν θα παραμείνει στη φυλακή ή όχι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή ζήτησαν από τους Βέλγους δικαστές την αποφυλάκιση της πελάτισσάς τους με «βραχιολάκι».

NEW: Eva Kaili’s lawyer says they’ve requested she be released on house arrest with an electronic tag & that she is cooperating with the investigation while denying any wrongdoing.

The court will make its pronouncement later today.

— Alex Cadier (@alexcadier) December 22, 2022