Φιλιππίνες: Έτοιμο να εκραγεί το ηφαίστειο Ταάλ

Οι αερολιμενικές αρχές στις Φιλιππίνες ανέστειλαν τις πτήσεις από και προς το διεθνές αεροδρόμιο της Μανίλας καθώς ένα ηφαίστειο στη γειτονική επαρχία Μπατάνγκας εκτόξευσε μια γιγαντιαία στήλη καπνού.

Νωρίτερα σήμερα το ηφαίστειο Ταάλ εκτόξευσε μια στήλη τέφρας σε ύψος ενός χιλιομέτρου συνοδευόμενη από δυνατούς ήχους και δονήσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μια έκρηξη εντός εβδομάδων.

"Όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο ανεστάλησαν προσωρινά εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από το ηφαίστειο Ταάλ", έγραψε στο Twitter η αρχή του Διεθνούς Αεροδρομίου της Μανίλας.

Το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο αυξήθηκε στο επίπεδο 4.

