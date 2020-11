Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Βάμκο (vid)

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του πλήγματος του τυφώνα Βάμκο στις Φιλιππίνες αυξήθηκε σε 26 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, καθώς το ακραίο καιρικό φαινόμενο, που έφερε ανέμους με ταχύτητες ως και 155 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσε εκτενείς πλημμύρες και ζημιές σε δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην πρωτεύουσα Μανίλα και κοντινές επαρχίες.

Aerial footage shows the destruction from Typhoon Vamco in parts of Manila, Philippines. Rescue workers are scrambling to evacuate residents as roughly 40,000 homes have been flooded and nearly 3 million homes were left without power pic.twitter.com/atnrZgc1ZA

