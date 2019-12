Φινλανδία:H νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο έχει δύο μαμάδες-PIC

Η υπουργός Μεταφορών της Φινλανδίας Sanna Marin επιλέχτηκε από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της για να αναλάβει την πρωθυπουργία έπειτα από την παραίτηση του πρωθυπουργού Άντι Ρίνε και αναμένεται να ορκιστεί αύριο Τρίτη. Θα ηγηθεί μιας κεντροαριστερής πεντακομματικής κυβέρνησης συνασπισμού με γυναίκες επικεφαλής στα τέσσερα από τα πέντε κόμματα. Ο Ρίνε θα παραμείνει ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο του κόμματος τον Ιούνιο.

Οι Σοσιαλδημοκράτες αναδείχτηκαν στο μεγαλύτερο κόμμα στις εκλογές που έγιναν τον Απρίλιο και επομένως μπορούσαν να ορίσουν εκείνοι τον πρωθυπουργό που θα ηγείτο της κυβέρνησης συνασπισμού.

Όταν θα αναλάβει τα καθήκοντά της η Μάριν θα είναι η νεότερη εν ενεργεία πρωθυπουργός στον κόσμο. Άλλοι νέοι διεθνείς ηγέτες είναι η νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν, 39 ετών, ο ουκρανός πρωθυπουργός Ολέξιι Χόντσαρουκ, 35 ετών, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ-ουν που φέρεται ότι είναι 36 ετών και ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, 38 ετών.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη», είπε στους δημοσιογράφους η Μάριν, η οποία εξελέγη με μικρή διαφορά (32-29). Η Μάριν αναφερόταν στην παραίτηση του Ρίνε του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ο Ρίνε παραιτήθηκε μετά την απόφαση του Κόμματος του Κέντρου, μέλους του κυβερνητικού συνασπισμού, να αποσύρει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του λόγω του τρόπου που διαχειρίστηκε μια απεργία των ταχυδρομείων.

Το Κόμμα του Κέντρου κατέκρινε τον Ρίνε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απεργία αυτή, η οποία επεκτάθηκε στον κρατικό αερομεταφορέα Finnair και σε άλλους τομείς της οικονομίας πριν τελικά διευθετηθεί. Στη συνέχεια αγνόησε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά την ηλικία της λέγοντας: «Ποτέ δεν σκέφτηκα την ηλικία ή το φύλο μου, σκέφτομαι τους λόγους που εισήλθα στην πολιτική και τα πράγματα εκείνα για τα οποία κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος».

Η Μάριν θα είναι η τρίτη γυναίκα πρωθυπουργός και η νεότερη στην ιστορία της σκανδιναβικής αυτής χώρας. Μιλάει αγγλικά και σουηδικά και είναι βουλευτής από το 2015 και υπουργός Μεταφορών από τις 6 Ιουνίου 2019.

«Ημουν "αόρατη" γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω ανοιχτά για την οικογένειά μου»

Σύμφωνα με το φινλανδικό site www.menaiset.fi, η Μάριν ανατράφηκε σε μια οικογένεια «ουράνιο τόξο», όπως χαρακτηρίζονται οι οικογένειες που δημιουργούνται από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Ο νεολογισμός «ομογονεϊκότητα» («homoparentality») είναι ο επιστημονικός όρος για την περιγραφή της κατάστασης που δημιουργείται όταν ζευγάρια του ίδιου φύλου αποκτούν ή υιοθετούν παιδιά, δημιουργώντας οικογένειες με δύο μπαμπάδες ή, εναλλακτικά, με δύο μαμάδες.

Η Μάριν ζούσε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα με τη μητέρα της και τη σύντροφο της μητέρας της, και η ίδια έχει δηλώσει στον ιστότοπο Menaiset το 2015 ότι ως παιδί αισθάνθηκε «αόρατη» επειδή δεν μπόρεσε να μιλήσει ανοιχτά για την οικογένειά της. Αλλά, όπως αναφέρει, η μητέρα της ήταν πάντα υποστηρικτική και την έκανε να πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. «Ο κόσμος πολλές φορές δεν μας αναγνώριζε ως μια πραγματική οικογένεια ή ίση με τους άλλους. Αλλά δεν έπεσε θύμα εκφοβισμού. Ακόμα και όταν ήμουν μικρή, ήμουν πολύ ειλικρινής και πεισματάρα. Δεν θα δεχόμουν τίποτα με ευκολία. Για μένα οι άνθρωποι ήταν πάντα ίσοι. Δεν πρόκειται για μια άποψη. Είναι το θεμέλια όλων» δήλωνε η Σάνα.

Γεννημένη στο Ελσίνκι, μεγάλωσε στο Εσποο και στην Πίρκαλα προτού εγκατασταθεί στο Τάμπερε. Η Σάνα Μάριν ήταν το πρώτο πρόσωπο στην οικογένεια που αποφοίτησε από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Τάμπερε με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση. Είναι μητέρα ενός παιδιού, το οποίο έχει αποκτήσει με τον επί μακρόν σύντροφό της Μάρκους Ράικονεν.

Το 2012 εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο του Τάμπερε και το 2017 επανεξελέγη, ενώ το 2014 εξελέγη δεύτερη αναπληρώτρια ηγέτης του κόμματός της. Η Μάριν αναμένεται να διορίσει υπουργό Οικονομικών μια γυναίκα δύο χρόνια νεότερή της, την επικεφαλής του Κόμματος του Κέντρου 32χρονη Κάτρι Κουλμούνι. Παράλληλα, η 34χρονη ηγέτης των Πρασίνων Μαρία Οχισάλο θα διατηρήσει το υπουργείο Εσωτερικών, η 32χρονη επικεφαλής της Αριστερής Συμμαχίας Λι Άντερσον θα είναι η νέα υπουργός Παιδείας και η 55χρονη αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Σουηδίας 'Ανα-Μάγια Χένρικσον θα είναι υπουργός Δικαιοσύνης.

