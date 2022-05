Φινλανδός πρόεδρος σε Πούτιν: Προχωράμε στην ένταξη στο ΝΑΤΟ

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η Φινλανδία ενημέρωσε την Ρωσία για τα σχέδιά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Sauli Niinistö είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη διάρκεια της οποίας του ανακοίνωσε την πρόθεση της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει ο ίδιος σε tweet.

«Μίλησα με τον Πούτιν. Η συζήτηση ήταν ξεκάθαρη και ευθεία και διεξήχθη χωρίς επιθετικότητα» έγραψε στο Twitter ο Sauli Niinistö.

Από την πλευρά της η Μόσχα διεμύνησε στο Ελσίνκι ότι η εγκατάλειψη της ουδετερότητας συνιστά «λάθος», όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RIA, το οποίο επικαλείται το skynews.

Ο Ρώσος ηγέτης φέρεται επίσης να είπε στον κ. Niinisto ότι δεν υπάρχουν απειλές για την ασφάλεια της Φινλανδίας και ότι μια αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Φινλανδίας θα ήταν αρνητική για τις διμερείς σχέσεις.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022