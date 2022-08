Firenado: Ανεμοστρόβιλος μέσα σε φωτιά στην Καλιφόρνια

Ένα φαινόμενο που ονομάζεται firenado (προέρχεται απο το συνδυασμό των λέξων fire και tornado) κατέγραψε η κάμερα σε δασική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια.

Είναι άγνωστο τι προκάλεσε τη φωτιά , ωστόσο τα λεγόμενα "firenadoes" σχηματίζονται όταν ζεστός και ξηρός αέρας αναμιγνύεται με φλόγες και αποκαϊδια.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν το ταχέως κινούμενο πύρινο ανεμοστρόβιλο που εκτείνεται σε σχεδόν 150 στρέμματα στη βορειοδυτική κομητεία του Λος Άντζελες.

To βίντεο δείχνει την τεράστια φωτιά να περιστρέφεται καθώς κινείται.

A dramatic ‘firenado’ has been caught on camera inside a California wildfire.

These swirling towers of fire and dust are formed when hot, dry, rising air mixes with flames and debris ⤵️ pic.twitter.com/SHJPH6U0Td

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2022