Φλόιντ: Καταστολή/μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών -Νεκρός εστιάτορας

Με δακρυγόνα, σπρέι πιπεριού και χειροβομβίδες κρότου λάμψης η αστυνομία διέλυσε διαδηλώσεις σε πόλεις των ΗΠΑ για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεση του να κατεβάσει στρατό για την επιβολή της τάξης.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό το ιατροδικαστικό πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού ήταν «ανθρωποκτονία από ασφυξία λόγω πίεσης στο λαιμό και την πλάτη που οδήγησε σε έλλειψη ροής αίματος στον εγκέφαλο».

Νεκρός από πυρά έπεσε ένας Αφροαμερικανός ιδιοκτήτης εστιατορίου στην πόλη Λούιβιλ της πολιτείας Κεντάκι όταν στελέχη της αστυνομίας και της Εθνοφρουράς άνοιξαν πυρ για να απωθήσουν πλήθος που διαδήλωνε.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Λούιβιλ αποπέμφθηκε και δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε αργία όταν οι αρχές ενημερώθηκαν πως στελέχη της αστυνομίας έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τις κάμερες που φορούν για να υπάρχει καταγραφή των γεγονότων, διευκρίνισε ο δήμαρχος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο Όστιν του Τέξας άλλος ένας Αφροαμερικανός είναι σε κρίσιμη κατάσταση από πυρά της αστυνομίας εναντίον διαδηλωτών.

Στη Φιλαδέλφεια, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών.

Στην Ουάσινγκτον, στρατιωτικό ελικόπτερο πέταξε χαμηλά για να διαλύσει το πλήθος ενω αστυνομικοί έριξαν σπρέι πιπεριού.

Μαζικές συλλήψεις έγιναν στο Όκλαντ και στη Νέα Υόρκη.

Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S

Το κέντρο του Μανχάταν μετατράπηκε σε θέατρο λεηλασιών, γεγονός που ώθησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης να ανακοινώσει την επιβολή νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, για περισσότερες ώρες, σήμερα.

Καταστήματα γνωστών εταιρειών λεηλατήθηκαν προτού τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας, μέτρο άνευ προηγουμένου, στις 23:00 τοπική ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλάδας).

West 34th street is out of control after FootLocker was looted with ten under dozens of looters swarmed 34th street and took to a Sprint store 50 feet from the Foot Locker where detectives were still processing the scene. pic.twitter.com/XHQSG2sNqq

— Joe Marino (@joemarino_) June 2, 2020