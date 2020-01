Φλόριντα: 9χρονος μαχαίρωσε την 5χρονη αδερφή του

Μία φρικτή απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Φλόριντα, όπου ένας 9χρονος μαχαίρωσε την 5χρονη αδερφή του.

Ο 9χρονος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας πρώτου βαθμού και ο δικαστής ζητάει αξιολόγηση της ψυχικής του κατάστασής του από ψυχίατρο.

Όλα συνέβησαν μέσα σε μόλις 10 λεπτά, κατά τα οποία η μητέρα είχε βγει για λίγο από το σπίτι για να πάρει την αλληλογραφία και να αγοράσει γλυκά για τα δύο παιδιά της.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν επέστρεψε σπίτι και πήγε να δει τι κάνουν, είδε τον γιο της να μαχαιρώνει τη μικρή του αδερφή μέσα στο δωμάτιό του.

RIGHT NOW: A 9 y/o boy accused of stabbing his little sister multiple times is appearing before a Marion Co Judge. She demanded psychiatric evaluation immediately @news6wkmg pic.twitter.com/f06NWnE51G

— Ezzy Castro (@EzzyCastro) January 28, 2020