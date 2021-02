Φον Ντερ Λάιεν: 75 εκ. πρόσθετες δόσεις στην ΕΕ από Pfizer

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι «συνεργαζόμαστε με φαρμακευτικές εταιρείες για να διασφαλίσουμε την παράδοση εμβολίων στους Ευρωπαίους» και πως οι εταιρείες ΒιοNTech και Pfizer, «θα παράσχουν 75 εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις το δεύτερο τρίμηνο του έτους - και έως 600 εκατομμύρια συνολικά το 2021».

Χθες το βράδυ η Πρόεδρος είχε ανακοίνωσε συμφωνία με την AstraZeneca να παραδώσει συνολικά 40 εκ. δόσεις στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2021.

We are working with pharmaceutical companies to ensure vaccines are delivered to Europeans. #BioNTech/@pfizer will deliver 75 million of additional doses in the second quarter of the year - and up to 600 millions in total in 2021.

