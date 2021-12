Φονικοί ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 84 νεκροί

Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους που έχουν χτυπήσει τις μεσοδυτικές και νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τους 100. Μέχρι τώρα έχουν επιβεβαιωθεί 84 θάνατοι σε πέντε πολιτείες της Αμερικής, με τους ανεμοστρόβιλους να χτυπούν συνολικά έξι πολιτείες της χώρας.

Συγκεκριμένα, 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κεντάκι, 2 στο Αρκάνσο, 4 στο Τένεσι, 6 στο Ιλινόι, και 2 στο Μισούρι.

A southwest #Kentucky town of 2,600, Dawson Springs KY, was also leveled in the #tornadooutbreak. Here are pictures taken this morning. @weatherchannel is live. #tornados pic.twitter.com/oA0bNU7orQ

— Justin Michaels (@JMichaelsNews) December 11, 2021