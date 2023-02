Φονικός σεισμός: Εκατοντάδες νεκροί σε Τουρκία και Συρία (ΒΙΝΤΕΟ)

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΡΑ 9:20

Διαστάσεις αδιανόητης τραγωδίας λαμβάνει ο σεισμός των 7,7 Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία με τον τελευταίο απολογισμό από τις δύο χώρες να κάνει λόγο για περισσότερους από 500 νεκρούς με τους περισσότερους να φοβούνται πως ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος μιας και είναι εκατοντάδες οι τραυματίας.

Όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τις 9 το πρωί ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάντ Οκτάι, οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονται έχουν ανέλθει στους 284, οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.323 και ο αριθμός των κτηρίων που είτε έχουν καταρρεύσει είτε έχουν υποστεί ζημιές έφτασε τα 1.710

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF — KC (@kci2013) February 6, 2023

Τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 639 τραυματίστηκαν όταν έπληξε τομείς της βόρειας Συρίας ο σεισμός 7,7 βαθμών με επίκεντρο τη νότια Τουρκία, δήλωσε σύρος ανώτερος υγειονομικός αξιωματούχος στην κρατική τηλεόραση. Στην επαρχία Χαλέπι, που υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, υπάρχουν πολλά θύματα κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων τα οποία κατέρρευσαν. Τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες. Την ίδια στιγμή στην Τουρκία έχουν καταγραφεί ήδη 76 θάνατοι και ο απολογισμός συνεχίζεται καθώς άνθρωποι συνεχίζουν να απεγκλωβίζονται και να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

Δραματικές ώρες σε Τουρκία και Συρία μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) με το επίκεντρό του να εντοπίζεται στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Kahramanmaraş'ta, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası çekilen bir görüntü. Cadde üzerindeki çok sayıda bina yıkılmış durumda. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2023

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των τουρκικών αρχών ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει ανέβει στους 76 στις περιοχές Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Άδανα, Αντιγιαμάν και Μαλάτια ενώ ο αριθμός των τραυματιών έχει ανέλθει στους 440 στις ίδιες περιοχές.

Όπως ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί 42 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι της τάξης των 6,6 Ρίχτερ.

Δεδομένου ότι οι ζημιές στα κτήρια είναι μεγάλες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό, θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε τζαμιά.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Ο σημερινός σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από αυτόν της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης

Ο σεισμός και οι αρκετές μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Βίντεο έχουν καταγράψει το μέγεθος της καταστροφής με κατεστραμμένα κτίρια σε διάφορες πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Την ίδια ώρα Τούρκοι ανακοινώνουν μέσω Twitter ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

Κτίρια καταστράφηκαν επίσης στις πόλεις Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ και Μαλάτια, σύμφωνα με το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, κάτι που εγείρει φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη βαρύτερος.

Εκκλήσεις για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται σε συναγερμό. Εκπέμψαμε συναγερμό τέταρτου επιπέδου», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας.

Σωστικά συνεργεία και η τουρκική πολιτική προστασία, καθώς και σύροι πυροσβέστες, διεξάγουν επιχειρήσεις για να βγάλουν επιζήσαντες από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 100 οι νεκροί στη Συρία

Την ίδια ώρα τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Συρία όταν κατέρρευσαν κτίρια εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε τα ξημερώματα τη βόρεια Συρία κι είχε επίκεντρο τη νότια Τουρκία

Εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε βόρειους και δυτικούς τομείς της χώρας, ανέφερε η κρατική τηλεόραση, που απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαθέτουν αυτοκίνητα να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία.

• 7.4 earthquake hits Türkiye's southeast cities • Major quake felt in many countries from Egypt to Georgia • At least 42 dead in Syria according to state media Massive rescue work underway after major quake hits the region https://t.co/QyDg058lv4 pic.twitter.com/SuNXGw5yfw — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Υγείας, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, έχουν καταμετρηθεί 42 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στη Χάμα (κεντρικά) και στη Λαττάκεια, στις ακτές της χώρας στη Μεσόγειο.

Σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι όταν κατέρρευσαν διάφορα κτίρια, δήλωσε πηγή προσκείμενη σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σωστικά συνεργεία πασχίζουν να βγάλουν παγιδευμένους από τα συντρίμμια κτιρίων κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ιδίως στην Άζαζ και στη Αλ Μπαμπ, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιντλίμπ (βόρεια), τα Λευκά Κράνη —οργάνωση που δρα στις περιοχές που ελέγχουν αντικαθεστωτικοί— ανέφεραν πως αναζητούν δεκάδες παγιδευμένους στα ερείπια.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Türkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Ο σεισμός 7,8 βαθμών που χτύπησε τα ξημερώματα τη νότια Τουρκία και τη γειτονική Συρία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους και στις δύο χώρες και εκτεταμένες ζημιές.

Προκάλεσε σκηνές πανικού στη βόρεια Συρία, όπου κάτοικοι έτρεξαν έξω παρά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, όπως και στον γειτονικό Λίβανο, όπου ο σεισμός και οι μετασεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί.

Ιδιαίτερα αισθητός και στην Κύπρο ο σεισμός - Η ανακοίνωση από το αρμόδιο Τμήμα

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και τοπική ώρα 03:17 καταγράφηκε από τους σεισμολογικούς σταθμούς του Τμήματος η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση που έγινε στην περιοχή του Γκαζαντιέπ (Κεντρική Τουρκία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία) με μέγεθος ροπής Μw=7.8.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε απόσταση σχεδόν 600 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του (Τουρκία, Ιράκ, Γεωργία, Ισραήλ, Συρία, Λίβανος, Αίγυπτος, και Κύπρος). Στην Κύπρο έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρο το νησί.

Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν ισχυρός σεισμός στις 03:28 (Mw=6.7), πέντε σεισμοί με μεγέθη μεγαλύτερα από 5 και πλήθος σεισμών με μικρότερα μεγέθη. Το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

