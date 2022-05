Φορτίο με 35 τόνους βρεφικού γάλακτος έφτασε στις ΗΠΑ από Ευρώπη

Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος μετέφερε το πρώτο φορτίο βρεφικού γάλακτος από την Ευρώπη, προκειμένου οι ΗΠΑ να βοηθηθούν στην σημαντική έλλειψη που αντιμετωπίζουν.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χθες, Κυριακή, στην Ιντιανάπολις, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί και η πραγματοποίηση μιας δεύτερης πτήσης.

Η ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου από την παρασκευάστρια εταιρία Abbott Laboratories και το κλείσιμο της εργοστασιακής μονάδας της στην πόλη Στέρτζις του Μίσιγκαν, στη διάρκεια μιας έρευνας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις βρεφικού γάλακτος στην πρόσφατη ιστορία για τις αμερικανικές οικογένειες.

Operation Fly Formula is underway. Thanks to the teamwork of the men and women of U.S. Transportation Command, needed specialty infant formula is in the United States. pic.twitter.com/uErzdh6tXk

“Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το μόνο βήμα που πρέπει να γίνει. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου, προκειμένου να εντοπίσουμε την κάθε διαθέσιμη ευκαιρία για την αύξηση της τροφοδοσίας,” δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ Τομ Βίλσακ, ο οποίος υποδέχτηκε το αεροσκάφος μετά από την προσγείωσή του.

“Αυτό το βρεφικό γάλα είναι για ένα πολύ, πολύ μικρό ποσοστό παιδιών. Περίπου 17.000 παιδιά στις ΗΠΑ θα επωφεληθούν βασικά από αυτό το βρεφικό γάλα,” είπε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν επιδιώκει να εφοδιάσει τα άδεια ράφια με 1,5 εκατομμύριο συσκευασίες ειδικού βρεφικού γάλακτος της Nestle. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την ειδική νομοθεσία του Ψυχρού Πολέμου (Defense Production Act), προκειμένου να βοηθήσει στην αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων βρεφικού γάλακτος.

More infant formula is on the way.

The first pallets from @POTUS’ Operation Fly Formula are being loaded onto a military plane in Germany right now.

The first plane lands in the U.S. tomorrow morning, with more coming soon. pic.twitter.com/MBbnlFTo9h

— The White House (@WhiteHouse) May 21, 2022